Mercredi 8 décembre à 16h30, à la salle des fêtes. Un tourbillon de sensations et de saveurs donnera vie à l’esprit de Noël, de la convivialité et bien sûr de la gourmandise. Miam ! Deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent, renversent, tambouillent dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël doit être parfait car il possède des vertus magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire. Mais Chut ! Vous en savez déjà trop… Un spectacle musical et interactif entre rebondissements comiques et instants oniriques pour jeune public de 4 à 10 ans. Offert par la ville d’Escalquens.

Sur réservation.

salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens Escalquens Haute-Garonne



