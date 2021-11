Spectacle « Croq’ Noël » – Mercredi 15 décembre TMP, 15 décembre 2021, Pibrac.

Spectacle « Croq’ Noël » – Mercredi 15 décembre

TMP, le mercredi 15 décembre à 16:30

### Présentation Pour la nouvelle création 2020 de la Cie Amapola, Marie Kieffer-Cruz et Agnese Migliore tour à tour comédiennes et musiciennes embarquent le public dans une cuisine haute en couleur. Un tourbillon de sensations et de saveurs donnera vie à l’esprit de Noël, de la convivialité et bien sûr de la gourmandise Miam ! Deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent, renversent, tambouillent dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël doit être parfait car il possède des vertus magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire. Mais Chut ! Vous en savez déjà trop… Un spectacle musical et interactif entre rebondissements comiques et instants oniriques. La recette du Croqu’Noël : – 1 marmite capricieuse – 1 louche de fantaisie – 200 grammes d’éclats de rires – 2 cuillères à soupe de musique – 300 ml de pitreries – 1 soupçon de poésie Le tout saupoudré de chansons originales pour une fête de Noël aux petits oignons !

Sur réservations

Spectacle musical et gourmand pour toute la famille, proposé et offert par la Médiathèque

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T18:30:00