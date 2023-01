Spectacle : « Cristale : le voyage de Goutte d’Eau » Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 11 février 2023, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Jugon-les-Lacs .

Dans le cadre de l’évènement d’éveil à la nature pour les tout petits « Barbotons dans la rivière », la Maison Pêche et Nature propose également un spectacle de la compagnie « Acteurs en herbe » pour les enfants de 3 à 10 ans.

Réservé aux enfants entre 3 et 10 ans, merci de ne pas inscrire d’enfant plus jeune.

Tout commence sur une plage où Goutte d’Eau part pour des aventures autour de la Terre. Une odyssée conçue pour les enfants de 3 à 10 ans pour une approche de l’eau et de l’environnement.

Deux représentations au choix : 9h30-10h30 et 11h-12h

Durée : 1h environ

Réservation obligatoire. Attention à bien sélectionner l’horaire de votre choix lors de la réservation et le bon nombre d’enfants et adultes participants. Venir à la salle du Foyer rural à Jugon-les-Lacs 10 mn avant le début de la représentation, pas d’accès à la salle après le début de la représentation.

+33 2 96 50 60 04

