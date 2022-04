SPECTACLE : COWBOY OU INDIEN ?, 12 juillet 2022, .

SPECTACLE : COWBOY OU INDIEN ?

2022-07-12 – 2022-07-12

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?

Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop !

Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues.

Groupe Déjà questionne « la famille » en s’attaquant à la fratrie.

Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles.

Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités…

Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

PRATIQUE

Renseignements au 02 40 27 24 32.

Accessibilité : pour toute demande spécifique, vous pouvez contacter le service culture au 02 40 64 12 40 ou par mail à : culture@saint-brevin.fr

Les tarifs réduits s’appliquent aux mineurs (-de 18 ans), aux étudiants et demandeurs d’emploi (un justificatif sera demandé à l’entrée en salle).

