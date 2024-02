Spectacle « Corps extrèmes » à Niort Le Moulin du roc Niort, vendredi 9 février 2024.

Danser le vertige

Ils ne craignent pas le risque. Encore mieux, ils le cherchent. Qu’ils soient acrobates ou sportifs de l’extrême, ils défient la pesanteur, en équilibre contre une paroi rocheuse comme sur une sangle élastique, ou sur une piste de cirque.

Du sport extrême à la danse, le chorégraphe Rachid Ouramdane, directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse, explore les notions d’envol, de vide et de chute.

Sur une scène surplombée d’une slackline et équipée d’un mur d’escalade, sportifs et artistes grimpent à mains nues, se propulsent à la verticale, tombent, se récupère et s’entraident, accompagnés par des projections vidéo vertigineuses.

2 représentations vendredi 09 février 2024 à 20h30 et samedi 10 février 2024 à 19h00

Spectacle dès 8 ans.

Tarifs 15€ à 40€ .

Le Moulin du roc 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

