Spectacle Coquelicots CIe DIrecto Cinéma Villé, dimanche 24 mars 2024.

Spectacle Coquelicots CIe DIrecto Cinéma Villé Bas-Rhin

Arts visuels, Musique électronique, Théâtre, Langue des Signes

A partir de 15 ans / 7€ / 4€ moins de 25 ans

Coquelicots nous parle des premiers émois amoureux, ces sentiments précieux qui accompagnent l’adolescent(e) qui grandit.

Par un langage poétique croisé, entre arts visuels, texte, musique électronique et gestes chorégraphiés, quatre artistes sur scène racontent l’histoire de Charlie qui vit sa première fois.

A travers ce récit, les quatre artistes se souviennent de leur propre adolescence et, tour à tour, livrent les souvenirs de leurs premiers émois.

Au public adolescent, pour libérer la parole sur les sujets de l’amour et de la sexualité. Au public adulte, pour les inviter aux souvenirs.

THEMES Premiers émois amoureux, sentimentalité, sexualité

DISTRIBUTION :

Artiste visuelle, Direction Artistique Sherley Freudenreich

Textes Sandrine Beau et Sherley Freudenreich

Musique Philippe Rieger

Jeu Mallaury Miliani

https://www.directocinema.com/spectacles/coquelicots EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:30:00

fin : 2024-03-24

53 rue de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@mjc-levivarium.com

L’événement Spectacle Coquelicots CIe DIrecto Cinéma Villé a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme du val de Villé