SPECTACLE COPPÉLIA OU LA VRAIE FIANCÉE Site Intercommunal d’Écurey Montiers-sur-Saulx, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche

Théâtre et danse Sortie de résidence Cie Grimoires et Chandelles.

Ce spectacle de danse-théâtre réinterprète le mythe du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création, Galatée. Ici le fiancé s’éprend d’une poupée. Où commence le rêve, et comment faire pour qu’il ne dévore pas la réalité ? N’y a-t-il que le théâtre et l’Illusion pour nous révéler la vérité ?

Après une semaine de stage de création à Ecurey, la compagnie Grimoire&Chandelles, soutenue par le dispositif Jeunes ESTivants et la DRAC Grand Est, présente ce spectacle avec trois artistes professionnel.le.s et une troupe d’artistes interprètes.

Gratuit Tout public.

Exposition, musée, ludothèque et bar ouverts dès 15h.

Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC et Ecurey Pôles d’Avenir.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05

Site Intercommunal d’Écurey 1 Rue de l’Abbaye

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

