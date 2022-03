Spectacle “ContreCourant” Saint-Satur, 3 juin 2022, Saint-Satur.

Spectacle “ContreCourant” Saint-Satur

2022-06-03 – 2022-06-03

Saint-Satur Cher

Un temps poétique et suspendu dans la nature, où chacun pourra se reconnecter à son environnement ; une expérience du corps sensible dans des espaces sensibles. Un hommage à l’eau et à la forêt pour leurs bienfaits.

Spectacle en extérieur (s’équiper selon la météo).

“ContreCourant” est un spectacle déambulatoire proposé par la Compagnie Tau entre bois et eau ; un dialogue entre 4 artistes de cirque, une marionnette et le paysage qui l’entoure.

contact.cietau@gmail.com +33 6 76 71 85 01 http://www.compagnietau.com/

©compagnietau

Saint-Satur

