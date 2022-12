Spectacle Contes, Légendes et Harpe Celtique Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiathèque L'arc-en-ciel, 7 rue de Montauban, Montauban-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine

Lydwen est une harpiste, conteuse et poétesse. Elle vous invite au voyage à travers des musiques traditionnelles celtiques, des musiques anciennes et du Moyen-Age mélangeant compositions originales, contes, légendes et poésie personnelles d'inspiration celtique et médiévale.

Lydwen c’est l’émotion à fleur de notes, à fleur de mots, artiste autodidacte et auteur compositeur et interprète, elle a été primée plusieurs fois pour ses créations. Venez vous laissez emporter par la voix, les mélodies et les contes de Lydwen. -Tout public à partir de 5 ans.

-21 décembre à 15h30

21 décembre 2022 à 15h30

Réservation à la bibliothèque : 09 67 04 68 78

