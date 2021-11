Saint-Pierre Médiathèque Jules Volia Saint-Pierre Spectacle contes Kapor Médiathèque Jules Volia Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Spectacle contes Kapor Médiathèque Jules Volia, 20 janvier 2022, Saint-Pierre. Spectacle contes Kapor

Médiathèque Jules Volia, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

**KAPOR 4 avec Sergio Grondin et Valérie Cros** Pour le quatrième de ses douze travaux : Hercule doit capturer le sanglier d’Érymanthe, un animal semant la terreur parmi les villageois. Kapor, alé souk papa véra piton Pistos-Kapor. Mat in gob, trap ali, koup son kolé, amèn pou mwin son tèt koupé. **KAPOR 5 avec Daniel Hoarau et Eric Lauret** Le cinquième travail d’Hercule consiste à nettoyer les écuries divines d’Augias en un jour. Elles abritent plus de 3 000 bœufs depuis au moins trente ans, et jamais personne n’y a fait le ménage **!** KAPOR 4 ET 5 de la Konpani Ibao Médiathèque Jules Volia 28 rue Youri Gagarine 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Médiathèque Jules Volia Adresse 28 rue Youri Gagarine 97410 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre lieuville Médiathèque Jules Volia Saint-Pierre