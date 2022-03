SPECTACLE CONTES ET RÉCITS “CHANTIER NAVAL, LÀ D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX” Saint-Joachim, 9 avril 2022, Saint-Joachim.

SPECTACLE CONTES ET RÉCITS “CHANTIER NAVAL, LÀ D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX” Scène du Marais Chaussée de Bais Saint-Joachim

2022-04-09 20:45:00 – 2022-04-09 21:55:00 Scène du Marais Chaussée de Bais

Saint-Joachim Loire-Atlantique Saint-Joachim

D’après une collecte des souvenirs des anciens apprentis des chantiers navals de Saint-Nazaire.

Un spectacle qui se déroule sous la forme de récits croisés, un mélange de faits réels et de fiction poétique autour de quatre personnages principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux. Le Vieux a travaillé toute sa vie aux Chantiers, il dira tout à son fils, les bons comme les mauvais côtés, en espérant qu’il n’y travaille jamais… Elle, connaît bien et déteste les chantiers. Son père est mort d’une de ces saletés qu’on attrape dans la poussière d’amiante. Elle se fait le serment de n’y mettre jamais les pieds… Lui, a assisté au départ du France, ce fut l’un des plus beaux jours de sa vie. Quand il sera grand il travaillera là-bas, croix de bois, croix de fer… Et puis il y a Eux…

Par Jeanine Quannari

ATTENTION : En fonction des dates des élections présidentielles, ce spectacle est susceptible d’être reporté.

commune@saint-joachim.fr +33 2 40 88 42 31 http://www.saint-joachim.com/

Scène du Marais Chaussée de Bais Saint-Joachim

