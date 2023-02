Spectacle « Contes et histoires du Quercy » Salle des fêtes Barguelonne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Barguelonne-en-Quercy

2023-03-11 20:30:00

Lot EUR Spectacle « Contes et histoires du Quercy » avec Clément Bouscarel

Conteur amoureux de son Quercy natal, Clément Bouscarel fait voyager à la force des mots son auditoire au temps des joyeuses veillées d’autrefois.

Spectacle à l’initiative du Café associatif de St Daunès « A Bistrot de Nas ». ©Clément_Bouscarel

