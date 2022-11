[Spectacle] Contes de Noël, 17 décembre 2022, .

[Spectacle] Contes de Noël



2022-12-17 – 2022-12-17

Un spectacle de contes pour petits et grands, mais oui, avec Sylvie CHARVIEUX et Christelle TURQUIER- CAM de l’association ‘Et Cric et Crac ! Contes et Rencontres’. C’est une manière joyeuse et rituelle de commencer les histoires.

Restauration légère possible à partir de 19h.

Un spectacle de contes pour petits et grands, mais oui, avec Sylvie CHARVIEUX et Christelle TURQUIER- CAM de l’association ‘Et Cric et Crac ! Contes et Rencontres’. C’est une manière joyeuse et rituelle de commencer les histoires.

Restauration légère possible à partir de 19h.

dernière mise à jour : 2022-11-18 par