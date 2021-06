Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Spectacle : Contes de femmes Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux-Arts de Rouen Rendez-vous en salle / gratuit / tout public / 15 personnes

L’association Mille choses à dire contera des histoires où les femmes sont les héroïnes au sein des collections du Musée des Beaux-Arts. Une promenade en trois étapes de 20 min dans les salles. Musée des Beaux-Arts de Rouen Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:15:00 2021-07-03T19:35:00;2021-07-03T19:55:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T20:50:00

