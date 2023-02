Spectacle contes de fées Salle des aînés, 24 mars 2023, Bordes .

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay présente « Contes de fées », un spectacle de restitution par Monguy et les élèves de la classe bilingue de l’école de Bordes

Les Pyrénées sont une terre de mythes et de légendes. Les « Hadas », qui désignent les fées en occitan, y occupent une place souvent associée à un environnement jugé mystérieux. Fruit d’un travail de MONGUY auprès des élèves de la classe bilingue de Bordes durant le trimestre, ce spectacle, joué en langue occitane-béarnaise, traitera de ces entités mystérieuses, présentes dans de nombreuses cultures, au travers de contes choisis et d’illustrations.

