SPECTACLE « CONTES CELTIQUES » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre

SPECTACLE « CONTES CELTIQUES » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 8 mars 2019, Nevers.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 8 mars 2019 à 18:00

SPECTACLE « CONTES CELTIQUES » AVEC DAVID LE BARDE VOYAGEUR VENDREDI 8 MARS 2019 A 18H Dans le cadre du festival « La Nièvre rencontre l’Irlande », des contes et des légendes issus du folklore irlandais, des récits qui parlent de « Pooka », de « Banshee » ou encore de « Leprechaun »… Le monde des héros, du petit peuple et des fées, marqué par l’omniprésence de « Dame Nature » et de la magie des Celtes. Pour les enfants, à partir de 4 ans et pour les parents qui souhaitent retrouver leur cœur d’enfant ! Sous la verrière. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Renseignements au 03 86 68 48 50

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2019-03-08T18:00:00 2019-03-08T19:30:00

