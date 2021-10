Paris Bibliothèque Aimé Césaire Paris Spectacle contes Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle contes Bibliothèque Aimé Césaire, 26 novembre 2021, Paris. Spectacle contes

Bibliothèque Aimé Césaire, le vendredi 26 novembre à 19:00

François Vincent, conteur et musicien, nous emmène avec jubilation dans le palais du Sultan pour une incroyable histoire !

gratuit, sur réservation

Le dattier du sultan de Zanzibar par François Vincent Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder 75014 Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris