Vosges

SPECTACLE CONTEMPORAIN – LA VIOLONISTE QUI CROYAIT REVER
21 décembre 2022
8 Rue Carnot Salle Jeanne d'Arc Gérardmer Vosges

2022-12-21 20:00:00

Salle Jeanne d’Arc 8 Rue Carnot

Gérardmer

Mise en scène : Antonia Malinova. Violon et comédienne : Sara Chenal. descorpsenvoix@gmail.com +33 6 08 62 24 98

