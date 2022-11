Spectacle-conte théâtral : Import Export, 3 décembre 2022, .

Spectacle-conte théâtral : Import Export



2022-12-03 – 2022-12-03

Ecriture, mise en scène et interprétation : Marien Guillé

Les conteneurs marqués « Made in France » croisent ceux estampillés « Made in India » et, sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage au bout du monde comme au fond de soi, qui vous transportera en Inde plus facilement qu’un avion, et sans décalage horaire !

Librairie Menta

