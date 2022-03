SPECTACLE CONTE MUSICAL POURQU’ANIMAUX Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

SPECTACLE CONTE MUSICAL POURQU’ANIMAUX Dompaire, 23 mars 2022, Dompaire. SPECTACLE CONTE MUSICAL POURQU’ANIMAUX Salle Culturelle 3 rue Charles Gérome Dompaire

2022-03-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-23 Salle Culturelle 3 rue Charles Gérome

Dompaire Vosges Dompaire Conte Musical Pourqu’animaux par la Cie les fées du logis.

Le Relais petit enfance vous propose vous propose Monsieur Chacha sait parler le langage des animaux. Il connait l’ours, le zèbre, la girafe, le lion voire même la fourmi. Un jour, il décide de partir à la rencontre de chacune de ces bestioles, petites ou grandes, aux quatre coins du monde afin de connaitre leurs histoires et leurs origines.

Gratuit.

Réservation obligatoire auprès de l’animatrice du Relais Petit Enfance.

Port du masque et respect des normes sanitaires en vigueur. ram@ccmirecourtdompaire.fr +33 6 08 98 76 78 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/ Relais Petite Enfance – CCMD

Salle Culturelle 3 rue Charles Gérome Dompaire

