SPECTACLE – CONTE MUSICAL : HISTOIRES DE GÉANTS
2021-07-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-16 21:50:00 21:50:00

Breidenbach Moselle Breidenbach D’après les œuvres de F. Rabelais (publiées vers 1535). François Rabelais a composé cinq romans qui narrent « Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, Roi des Dipsodes » et « La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel ». Parmi les multitudes de sujets abordés dans ces œuvres, nous avons choisi d’extraire l’aspect « aventures » pour créer le spectacle « Histoires de Géants ». Le spectacle conte ainsi en musique une partie de la vie merveilleuse du géant Pantagruel etparle à l’enfant qui est en chacun·e de nous. Spectacle créé en 2021. Âge conseillé : à partir de 10 ans dernière mise à jour : 2021-07-04 par

