Spectacle conté – L’Estrambòrd, par Daniel L’Homond, 22 octobre 2022, .

2022-10-22 – 2022-10-22

Voiture en panne, de nuit, un homme se fait transporter sur une grande barque, une gabarre, pour passer la Dordogne. Pendant la traversée, le passager évoque ses amours farouches en Louisiane. Tandis que le gabarrier dévoile un Périgord étrange sous les lunes sombres.

Réalisme Magique, on croise avec le burlesque, le vrai et la vraisemblance emberlificotés.

On découvre l’Existence qui lave ses draps, les trompettes rouges de New Orleans, des valets de trèfle businessmen, d’aguicheuses revenantes d’Hiroshima… Ce conte qui traite du passage et du doute, laisse la part belle à l’aventure et à la cruauté…

Bigarrés de chansons à l’accordéon et de tours de cartes imaginaires, L’Homond esquisse ici quelques symboles tricotés d’humour…

Avec Daniel L’Homond, conteur contemporain occitan.

dans le cadre de CéLot’omne Infos, débats, culture, animations,… du 13 au 22 octobre

+33 5 65 34 43 11

creation mythos/Daniel L’Homond/syndicat mixte du célé 2022

