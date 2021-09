SPECTACLE CONTE : “LES OISEAUX DE COMPOSTELLE” Saint-Guilhem-le-Désert, 8 septembre 2021, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Mercredi 08 septembre 17h30

Place du Téron

Découvrez la légende de Compostelle…

Cela fait des millénaires que les oiseaux, lorsque la lumière se fait rare, migrent vers l’Orient, des millénaires que les âmes partent en quête de la Source. Ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de Saints, de guérisseurs et autres êtres remarquables, les origines merveilleuses du Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Contes et légendes, hagiographies et mystères, témoignages et expériences du chemin spirituel : en puisant dans le vaste répertoire de la mystique occidentale, Arnaud Pelletier offre une réécriture de la Conférence des Oiseaux de Farîd oddîn’Attar.

Gratuit

