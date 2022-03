Spectacle conté : Les contes qui grimpent aux arbres Brangues Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

Spectacle conté : Les contes qui grimpent aux arbres Brangues, 20 mars 2022, Brangues. Spectacle conté : Les contes qui grimpent aux arbres Brangues

2022-03-20 – 2022-03-20

Brangues Isère Brangues Avec Sandrine Stablo (voix) et Gaéla Le Béchec (musique) . Proposé dans le cadre de la Fête du Livre jeunesse.

Découvre les petits animaux et les contes qui grimpent aux arbres… villagedelitterature@gmail.com +33 6 33 76 44 34 Brangues

