Maison du patrimoine, le samedi 3 juillet à 19:00

« C’est en sourcier, sorcier et conteur que je vous livrerai les secrets de l’eau. Où Elle aime se reposer, avec qui vit-Elle et surtout où Elle aime se faufiler. Je vous conterai en musique les aventures fabuleuses et fantastiques de l’Eau. De la fée Melusine à la djinniya Aïcha Kandicha, en passant par Poséidon, nous plongerons dans l’univers de l’Eau. » (A. Targhaoui) Spectacle interactif de contes et de musiques en plein air (repli à l’intérieur en cas de mauvais temps).

Sur inscription

Spectacle conté mis en scène par Abdellatif Targhaoui de la Compagnie « L’Ivre de contes » Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00

