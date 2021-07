Champigny-sur-Marne Maison de l'histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Spectacle conté : « Laissez-vous transporter ! » Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

S’inspirant des archives présentées dans l’exposition « Circulez ! », la conteuse Christine Graffard imagine, autour des transports, des histoires à la fois drôles, réalistes et captivantes qui révèlent la réalité des déplacements au quotidien sur un territoire de banlieue. Alors, laissez-vous transporter, à pied, à cheval, en train ou en bateau…!

Sur inscription

Pour les petits et les grands, la conteuse Christine Graffard fait revivre le quotidien de la circulation en banlieue à travers des histoires à la fois drôles, réalistes et captivantes. Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

