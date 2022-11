Spectacle conté « la nuit de Morganez » par Aziliz Sotin

Spectacle conté « la nuit de Morganez » par Aziliz Sotin, 28 décembre 2022, . Spectacle conté « la nuit de Morganez » par Aziliz Sotin



2022-12-28 15:30:00 – 2022-12-28 17:00:00 Il y a des nuits magiques sur la mer, celle de Noël l’est entre toutes. Un chant, un appel venu des vagues et Loeiz et Lilou, les enfants du bateau partiront pour un merveilleux voyage… Une plongée dans les profondeurs de l’océan et ses mystères, alliée à la magie de Noël. Tout public. Sur Réservation. Tarifs : 10 € – Jusqu’à 16 ans : 5 € dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville