Spectacle-conte : La légende de Sedna Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Morbihan

Spectacle-conte : La légende de Sedna Campénéac, 29 octobre 2022, Campénéac. Spectacle-conte : La légende de Sedna

Lieu-dit Trécesson cour du château de Trécesson Campénéac Morbihan OT PLOERMEL – Destination Brocéliande cour du château de Trécesson Lieu-dit Trécesson

2022-10-29 – 2022-10-29

cour du château de Trécesson Lieu-dit Trécesson

Campénéac

Morbihan Campénéac « Plongez avec nous dans les profondeurs Abyssales, suivez le chamane au rythme de la musique, à la rencontre de Sedna et de ses créatures mythiques… ». Voilà ce qui vous attend avec ce beau spectacle de la compagnie Lophelia autour d’un conte lumineux d’origine inuït et mis en musique pour un spectacle aquatique, écologique et déambulé.

Petite restauration possible à l’issue du spectacle. A 18h30

Spectacle proposé par la municipalité de Campénéac. +33 2 97 93 40 39 cour du château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT PLOERMEL – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Campénéac, Morbihan Autres Lieu Campénéac Adresse Campénéac Morbihan OT PLOERMEL - Destination Brocéliande cour du château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Ville Campénéac lieuville cour du château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac Departement Morbihan

Campénéac Campénéac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campeneac/

Spectacle-conte : La légende de Sedna Campénéac 2022-10-29 was last modified: by Spectacle-conte : La légende de Sedna Campénéac Campénéac 29 octobre 2022 Campénéac Lieu-dit Trécesson cour du château de Trécesson Campénéac Morbihan OT PLOERMEL - Destination Brocéliande morbihan

Campénéac Morbihan