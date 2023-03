Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django » La Rochebeaucourt-et-Argentine Catégories d’Évènement: Dordogne

La Rochebeaucourt-et-Argentine

Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django », 11 mars 2023, La Rochebeaucourt-et-Argentine . Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django » Salle des fêtes La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

2023-03-11 – 2023-03-11 La Rochebeaucourt-et-Argentine

Dordogne Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django ». La Compagnie Du Souffle aux Cordes propose à travers ce conte musical, accessible dès 6 ans, un véritable voyage au pays du « mieux vivre ensemble ». Entrée 11€, adhérent 8€, gratuit -15 ans, Prix libre pour les étudiants, chômeurs. Sur réservation. Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django ». La Compagnie Du Souffle aux Cordes propose à travers ce conte musical, accessible dès 6 ans, un véritable voyage au pays du « mieux vivre ensemble ». Entrée 11€, adhérent 8€, gratuit -15 ans, Prix libre pour les étudiants, chômeurs. +33 5 53 60 56 93 Comité des fêtes La Rochebeaucourt

La Rochebeaucourt-et-Argentine

dernière mise à jour : 2023-03-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Rochebeaucourt-et-Argentine Autres Lieu La Rochebeaucourt-et-Argentine Adresse Salle des fêtes La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne Ville La Rochebeaucourt-et-Argentine Departement Dordogne Lieu Ville La Rochebeaucourt-et-Argentine

La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochebeaucourt-et-argentine /

Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django » 2023-03-11 was last modified: by Spectacle conté et musical « La folle histoire du Prince Django » La Rochebeaucourt-et-Argentine 11 mars 2023 Dordogne La Rochebeaucourt-et-Argentine Salle des fêtes La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne