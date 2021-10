Rampoux Rampoux Lot, Rampoux Spectacle Conte et Marionnettes à l’Ostal : “Ici & Là-Bas” / Cie Artaem Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux Lot 3 EUR Un livre s’ouvre, une marionnette en sort. C’est Lulu, un enfant.

Il se promène sur la plage… Soudain, une caisse est rejetée par les vagues. Enfermé à l’intérieur, Momo. Autre marionnette, autre enfant.

C’est l’histoire d’une belle rencontre, c’est l’histoire d’une famille en fuite. Lulu et ses parents vont aider Momo à retrouver les siens. Oui, ça finit bien. Spectacle jeune public à partir de 3 ans. Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac et du Festival Migrant’Scène, la Communauté de communes propose un spectacle jeune public de marionnettes intitulé “Ici & Là-Bas” avec Frédérique Camaret de la Cie Artaem. L’idée fondatrice est de parler de l’exode et de l’accueil des migrants aux tout jeunes enfants à partir de trois ans. Tenter de semer une graine pour faire pousser en eux un regard bienveillant envers ceux qui ont tout perdu. Médiatrices idéales, les marionnettes sur table permettent d’évoluer dans des décors où le propos prend une valeur poétique et humoristique. Le drame sous-tendu se règle par le bon sens et la gentillesse.

C’est l’histoire d’une belle rencontre, c’est l’histoire d’une famille en fuite. Lulu et ses parents vont aider Momo à retrouver les siens. Oui, ça finit bien. Spectacle jeune public à partir de 3 ans. ©Cie Artaem

