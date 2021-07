Sainte-Léocadie Musée de Cerdagne Pyrénées-Orientales, Sainte-Léocadie Spectacle conté et chorégraphié Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de Cerdagne ouvre ses portes à la Compagnie Montan’Art qui travaille autour du conte, de la voix, du mouvement et des corps. Créée à partir de contes pyrénéens, « La peau du loup » est une histoire contée à double voix (français/catalan) et chorégraphiée dans une déambulation adaptée au lieu et à ses atmosphères. C’est une histoire qui se vit !

Places limitées

Animation contée (français/catalan) et chorégraphiée autour des contes pyrénéens. Musée de Cerdagne Avenue Cal Mateu, 66800 Sainte-Léocadie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

