SPECTACLE – CONTE DE FIN D’ANNÉE Laxou

Laxou Meurthe-et-Moselle Laxou La Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion de Laxou vous propose d’assister à un spectacle pendant les fêtes de fin d’année : // Conte de fin d’année

Mercredi 29 décembre

¿2 représentations : 10h & 15h Un spectacle de Chantal KAHL pour toute la famille

à partir de 3 ans —

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

17 rue de Maréville 54520 Laxou Gratuit sur réservation : 03 83 28 71 16 – contact@laxou.fr

Dans la limites des places disponibles +33 3 83 28 71 16 Pôle Culture

