Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Bivill’animation organise un week-end d’animations au profit du Téléthon!

Vendredi 3 décembre à 20h30 profitez d’un spectacle à la salle polyvalente (ouverture des portes 20h00)

Extrait du spectacle « fais battre ton tambour », conte, chant, lecture.

Avec Aline Bellahcene, Félisa Martinez, Emilie Renaud soutenu par l’association FILEMUSE

Concert POP Rock par le groupe B.B.B.

Apéro dînatoire à l’entracte. Potage, tartes sucrées/salées

Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Une urne sera mise à disposition pour les dons supplémentaires.

