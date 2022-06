Spectacle conté avec Ambre

Spectacle conté avec Ambre, 25 juin 2022, . Spectacle conté avec Ambre



2022-06-25 10:30:00 – 2022-06-25 Ambre cheval nous plonge dans le monde féerique des contes japonais en nous contant des histoires inspirées de légende folklorique d’Asie.

