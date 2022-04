SPECTACLE CONTÉ AU MUSÉE DE TESSÉ: RENDEZ-VOUS CONTES EN TERRES LOINTAINES Le Mans, 5 juin 2022, Le Mans.

SPECTACLE CONTÉ AU MUSÉE DE TESSÉ: RENDEZ-VOUS CONTES EN TERRES LOINTAINES Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

2022-06-05 – 2022-06-05 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000

EUR 6 6 Un parcours conté au sein de l’exposition pour répondre à la question du lointain, qu’il soit imaginaire, concret ou symbolique. Onirique, aventureux et joyeux, le spectacle est accompagné de poésies, de mélodies et de chants. Ces histoires et textes sont inspirés de contes populaires et de la littérature du monde entier.

En partenariat avec le Théâtre du Passeur

Conteuses : Imène Sebaha et Marie Strehaiano

Musicien : Théodore Lefeuvre

Dès 7 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Spectacle conté au musée de Tessé : Rendez-vous contes en terres lointaines

musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

Un parcours conté au sein de l’exposition pour répondre à la question du lointain, qu’il soit imaginaire, concret ou symbolique. Onirique, aventureux et joyeux, le spectacle est accompagné de poésies, de mélodies et de chants. Ces histoires et textes sont inspirés de contes populaires et de la littérature du monde entier.

En partenariat avec le Théâtre du Passeur

Conteuses : Imène Sebaha et Marie Strehaiano

Musicien : Théodore Lefeuvre

Dès 7 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-12 par