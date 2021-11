Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard, Saint-Jean-du-Gard Spectacle conté à Maison Rouge – « À l’ombre du châtaignier, contes des pentes et des vallées » Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Spectacle conté à Maison Rouge – « À l'ombre du châtaignier, contes des pentes et des vallées »
Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge
5 rue de l'Industrie
Saint-Jean-du-Gard

2021-12-15

Saint-Jean-du-Gard Gard Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Lorsque Catherine Caillaud, conteuse vive et piquante croise son répertoire à celui de Serge Valentin, le jongleur de mots à la verve gouailleuse, les langues précises, poétiques et généreuses embarquent. Leur bonne humeur est communicative. Un air d’accordéon et vous voilà au cœur des histoires. * Informations pratiques – Le mercredi 15 décembre 2021 – A 15h à Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles.- Tout public dès 6 ans. – Durée : 1 h 30 min- Gratuit, sur réservation. – Pass sanitaire demandé dès 12 ans. maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48 Droits libres

