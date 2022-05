Spectacle : Constance – Pot Pourri

Spectacle : Constance – Pot Pourri, 18 novembre 2022, . Spectacle : Constance – Pot Pourri

2022-11-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-18 EUR 32 32 Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur. dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville