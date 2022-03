Spectacle : Consort de Violes Musée des Beaux arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spectacle : Consort de Violes Musée des Beaux arts de Rouen, 14 mai 2022, Rouen. Spectacle : Consort de Violes

le samedi 14 mai à Musée des Beaux arts de Rouen

Cet ensemble de 4 violes, vous fera résonner la polyphonie anglaise, telle des discussions entre amis où chacun prend la parole à son tour, du grave à l’aigü, du mélancolique au dynamique …Qui aura le dernier mot ?

Contre marque à retirer à l’accueil le soir-même

Un court concert pour découvrir la viole, ouvrez vos oreilles Musée des Beaux arts de Rouen esplanade marcel duchamp Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

