Berg-sur-Moselle Moselle Berg-sur-Moselle Ce court texte bilingue est une pseudo « préparation collective à la vie conjugale » qui dynamite les sages préceptes de « l’Encyclopédie de la Femme 1950 » avec des extraits drôlement choisis du « Kama Sutra ».

Ainsi après avoir beaucoup ri, le spectateur est renvoyé à certaines réalités qui secouent notre monde. accueil@cc-ce.com +33 3 82 82 05 60 https://www.facebook.com/CCCE.Cattenom Théâtre à Dire dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

