Spectacle : Confession d'une femme hâchée
4 mars 2023
Salle André Dugert
400 rue de France
Sault-de-Navailles
Pyrénées-Atlantiques

2023-03-04 20:00:00

Par la cie nanoua.

Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous livre les morceaux les plus intenses de son histoire cabossée. Amarrée à sa boucherie familiale, cette femme fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands coups de couteaux bien aiguisés. Sa manière singulière de résister ravive le goût de l’audace et de la liberté ! Par la cie nanoua.

