Spectacle-Conférence “Voyons-nous ce que nous regardons” Trégunc, 17 avril 2022, Trégunc.

Spectacle-Conférence “Voyons-nous ce que nous regardons” Trégunc

2022-04-17 – 2022-04-17

Trégunc Finistère Trégunc Finistère Bretagne

Spectacle/Conférence – Tout public

Avec Norman Taylor – À l’initiative de la Cie Filaments Théâtre

L’extraordinaire se crée à partir de l’ordinaire, n’est-ce pas ? Pour monter un escalier il faut que nous soyons en bas. Et pour descendre…

Pour créer un conflit il faut créer un calme d’abord évidemment. Rien n’existe sans son opposé. Mais voyons-nous le monde qui nous entoure ? Comment créer un monde extraordinaire si nous ne connaissons pas notre monde quotidien ?

Devant vous, des artistes/créateurs et un provocateur sur scène vont explorer nos actions et nos gestes de tous les jours. Nous allons voir comment tout ce monde peut être une source et un appui pour les artistes. Et pour nos vies à nous! Venez vous observer.

+33 2 98 50 95 93

