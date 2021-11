Nozay Nozay Loire-Atlantique, Nozay SPECTACLE CONFÉRENCE DÉCALÉE : FAIS PAS GENRE ! Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay Loire-Atlantique Nozay La compagnie Quidam et un groupe de jeune de LaMano proposent une conférence décalée sur la thématique du genre. Ce spectacle-conférence retrace le partage d’expérience de ces jeunes, entre stéréotypes et injonctions liés au genre. Par la compagnie Quidam et un groupe de jeune de LaMano accueil@csc-lamano.fr +33 2 40 79 35 04 https://lamano.centres-sociaux.fr/ La compagnie Quidam et un groupe de jeune de LaMano proposent une conférence décalée sur la thématique du genre. Ce spectacle-conférence retrace le partage d’expérience de ces jeunes, entre stéréotypes et injonctions liés au genre. Salle des étangs 3 route de la base de loisirs Nozay

