Spectacle : Concours de chant « Comédies Musicales »
Date: 8 janvier 2023, 15:30:00 – 17:30:00
Lieu: Centre d'Animation et de Congrès, 6 Avenue Robert Cousin, Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne

Les élèves du Jardin Musical présentent, en groupe, sous forme de petits concours de chant, des chansons évoquant les comédies musicales des dernières années, et ce devant un jury professionnel. Le public est également amené à voter. Spectacle tout public

Contact: chevaliermanuela@gmail.com +33 6 75 19 87 97

