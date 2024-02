SPECTACLE-CONCERT « TU RÊVES !!! » Théâtre de Verdure Vay, samedi 1 juin 2024.

SPECTACLE-CONCERT « TU RÊVES !!! » Théâtre de Verdure Vay Loire-Atlantique

L’association Bautzartscenik vous propose un spectacle-concert au théâtre de Verdure

Au programme plus de 2h de spectacle mêlant chant, danse, comédie, musiciens en live et décors immersif.

Un entracte est prévu.

Bar et restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h.

Début du spectacle-concert à 20h30.

Billetterie en ligne. EUR.

Théâtre de Verdure Route de Marsac

Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01



