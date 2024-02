Spectacle-concert sous mon arbre, j’ai entendu… Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence, samedi 9 mars 2024.

La troupe ‘Et si on chantait » cous présente son nouveau spectacle-concert « Sous mon arbre, j’ai entendu… », le samedi 9 mars à 20h30 à l’Alpilium.

Un concert vitaminé, haut en couleurs, riche en émotions, avec des reprises de Clara Luciani, Vianney ou encore Mylène Farmer. Chorégraphies, gestuelles de groupe, tableau intimiste piano-voix seront au programme. Venez vivre un moment enchanté de poésie musicale.



Direction artistique et mise en scène Mathieu Cruz

Direction musicale Angélique Boudjemil

Pianiste Jean-Baptiste Maby



Tarif A 16€ ( tarif général )

Tarif B 12€ ( tarif préférentiel adhérent Le club de l’amitié )

Tarif C 10€ ( enfant de 12 ans )



Réservations 06 43 88 58 89 | Billetterie HELLO ASSO .

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

