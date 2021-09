Cuqueron Cuqueron Cuqueron, Pyrénées-Atlantiques Spectacle : Concert sans gluten Cuqueron Cuqueron Catégories d’évènement: Cuqueron

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Concert sans gluten 2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 Salle des fêtes Route de Cuqueron

Cuqueron Pyrénées-Atlantiques 12 EUR Par Mamzel Bou, Cie D.N.B

Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme-orchestre nouvelle génération, la cheffe Bou vous propose une cuisine hétéroclite de notes et de mots concoctée en direct : jazz funcky, reprises de comptines à la sauce Camille ou Philippe Katerine, gouaille du cru, ballade suave, maloya gourmand, raga bengali, ragtime à point, le tout sur Looper à l’ancienne avec ses flûtes, claviers, petites percussions, polyphonies…. Par Mamzel Bou, Cie D.N.B

