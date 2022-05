Spectacle- concert « JOCE »

Spectacle- concert « JOCE », 14 octobre 2022, . Spectacle- concert « JOCE »

2022-10-14 – 2022-10-14 A 20h30 à la salle des fêtes de Rignac: concert de Joce Ballerat, chanteuse.

https://www.joceballerat.com/

Organisé par Rencontres Citoyennes. A 20h30 à la salle des fêtes de Rignac: concert de Joce Ballerat, chanteuse.

https://www.joceballerat.com/

Organisé par Rencontres Citoyennes. OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville