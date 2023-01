Spectacle concert en hommage à Miles Davis Lorris Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret 0 EUR Spectacle concert en hommage à Miles Davis au Centre Culturel du Martroi. L’Atelier à Coulisses invite le conservatoire de Montrouge. Ce spectacle est un mélange de théâtre et de musique, cet hommage à Miles Davis se compose d’extraits issus de l’ouvrage de Quincy Troupe qui s’intitule « Miles l’autobiographie ». Il a vu le jour au sein de l’atelier Jazz du conservatoire de musique et de danse de Montrouge. La vie de Miles est raconté par le comédien Emmanuel Asfar, et le pupitre de trompette est tenu par Christophe Lebon… Vous pourrez apprécier la vie incroyable de se musicien exceptionnel et toute sa sensibilité dont il a été capable à travers la lecture de ce texte. Sous la direction de Sébastien Jarousse. Réservation sur le site de l’atelier à Coulisses. Spectacle concert en hommage à Miles Davis +33 2 38 94 82 76 Pixabay

