SPECTACLE CONCERT – DES ECLAIRS
Auditorium du CIM/CRI
Bar-le-Duc

2023-02-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-10 22:00:00 22:00:00

Meuse Compagnie Distorsions – Hervé Birolini.

Pièce solo pour bobines de Ruhmkorff et électronique. Diffusion sur orchestre de hauts parleurs.

Entrée gratuite. +33 6 44 70 48 84 Cie distorsions Acdim

