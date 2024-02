Spectacle concert de la Saint-Patrick avec Line Jacks Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle concert de la Saint-Patrick avec Line Jacks Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac Charente-Maritime

Au Centre des Congrès de la Haute-Saintonge, on fête la Saint-Patrick avec les élèves musiciens et danseurs de l’École des Arts de Haute-Saintonge et le groupe de musique traditionnelle irlandaise « Line Jacks ».



Réservation conseillée

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ecoledesarts@haute-saintonge.org

L’événement Spectacle concert de la Saint-Patrick avec Line Jacks Jonzac a été mis à jour le 2024-02-15 par CDC de Haute Saintonge